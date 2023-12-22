В «Киевстаре» оценили последствия кибератаки

Порядка 40% инфраструктуры одного из крупнейших операторов мобильной связи на Украине "Киевстар" оказалось повреждено в результате хакерской атаки, случившейся 12 декабря. Об этом сообщил президент компании Александр Комаров.

"Наибольший удар был по виртуальному слою сети. Было уничтожено много серверов, было затерто множество данных. База данных клиентов была полностью стерта. Это не профили клиентов, это внутренние профили, помогающие системе", - приводит его слова издание "Страна".

По утверждению Комарова, повреждениям подверглось около 40% инфраструктуры оператора.

Масштабный сбой в работе "Киевстара" произошел утром 12 декабря. Отключение сети привело к многочисленным проблемам в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка, также о проблемах сообщал энергохолдинг "ДТЭК". Кроме того, в некоторых регионах страны перестала работать система оповещения о воздушной тревоге.