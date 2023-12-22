Американский Cygnus отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляцию вели на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает ТАСС.

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Отмечается, что корабль отстыковался от МКС в 08:07 по времени Восточного побережья США (16:07 по московскому). Cygnus, который забрал со станции мусор и отходы, через две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.

В августе издание SpaceNews писало, что Northrop Grumman планирует модернизировать космический корабль Cygnus. В компании надеются увеличить грузоподъемность космического корабля с 3750 до 5000 килограммов и научиться стыковаться с МКС без использования манипулятора Canadarm2.