HS: один из героев картины Рафаэля "Мадонна с Розой" был создан чужой рукой

Международная группа ученых из США и Великобритании с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ) установила, что картина итальянского мастера эпохи Возрождения Рафаэля "Мадонна с розой" была создана им лишь частично, а некоторые элементы внесли другие люди. Исследование опубликовано в научном журнале Heritage Science (HS). "Мадонна с розой", которая находится в музее Прадо в столице Испании Мадриде, более 100 лет интриговала искусствоведов. Некоторые из исследователей творчества Рафаэля предполагали, что в работе над шедевром мастеру помогали его ученики. Картина изображает Деву Марию с Христом на руках, Иоанна Крестителя, а также святого Иосифа. Чтобы проверить эти догадки, британские ученые из Брэдфордского университета в Великобритании разработали алгоритм, распознающий подлинные произведения Рафаэля с точностью 98%. Нейросеть изучила картину и пришла к выводу, что лицо Иосифа с большой долей вероятности изобразил не Рафаэль, а кто-то другой. Соавтором "Мадонны с розой" мог быть ученик мастера Джулио Романо, полагают исследователи.