Ученые в США провели третий успешный эксперимент с ядерным синтезом
В лаборатории неподалеку от Сан-Франциско, на берегу озера Хауссманн загорелось искусственное солнце. Буквально на долю секунды, но принцип тот же: и звезды, и термоядерные реакторы выделяют энергию за счет слияния элементов в более тяжелые.
Синтезом как таковым давно никого не удивишь — первую термоядерную бомбу испытали еще в середине прошлого века, примерно столько же ученые трудятся над прототипом термоядерного реактора. Но здесь ученым удалось достичь положительного КПД, причем уже трижды. Как утверждают в лаборатории LLNL, лазеры направили в камеру реактора около 2 мегаджоулей энергии, а в результате синтеза выделились более 3 мегаджоулей.
Так что, готовимся устанавливать термоядерный реактор в каждый дом? Сомневается популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский.
Дмитрий Побединский, популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского»:
«Многие считают, что это довольно сомнительно, потому что очень много мощных лазеров фокусируются на очень маленькой мишени, в которой запускается в небольших масштабах замедленная реакция и очень быстро выделяется много энергии. По сути, получается маленький термоядерный взрыв. И как преобразовывать выделяющуюся энергию в полезную мощность — большой вопрос. Ее много выделяется за очень короткое время. Конкретно эта технология в плане эксперимента наверняка интересная, но в практическом и энергетическом плане с этим намного сложнее. Если говорить в целом о термояде, это, конечно, десятки лет. Но есть грустная шутка: термоядерный синтез — это технология, до которой всегда 30 лет. Всегда говорят: «Через 30 лет». И так с 1960-х говорят. Так что я продолжу традицию и скажу, что где-то через 30 лет будет».
Хотя троекратный успех LLNL заслуженно называют прорывом, дьявол кроется в деталях. Как указывает американский CNET, в камеру реактора действительно поступило только 2 мегаджоуля, на разогрев прототипа потребовалось в 200 раз больше энергии, то есть на практике КПД эксперимента не достигает и 1%.
Тем не менее Вашингтон ставит деньги на прогресс технологии — пусть не гигантские, но существенные. В начале месяца США объявили о выделении 42 млн долларов на развитие научных хабов в сфере термоядерного синтеза. Рыночные перспективы появления почти неограниченной и почти бесплатной энергии оценивает экономист Сергей Хестанов.
Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие инвестиции»:
«Естественно, если удастся создать работоспособный реактор, работающий за счет ядерного синтеза, это буквально обвалит спрос на энергетические товары, то есть на энергетический уголь. В меньшей степени это затронет рынок нефти. Газ и нефть в значительной мере потребляются не для сжигания, а для разного рода синтетических процессов. Соответственно, эта часть спроса сохранится. А вот энергетический уголь пострадает довольно сильно. Но пока стадия, в которой находятся исследования, не позволяет сделать надежных выводов. Если действительно реактор, работающий на ядерном синтезе, удастся технически реализовать, это будет огромный прорыв. Это сильно изменит мировую экономику. Причем очень сильно. Но пока это все-таки относится к области научной фантастики, это достаточно далеко от реальности».
В разработку термоядерных технологий инвестирует и Россия. В апреле на токамаке московского Курчатовского института была получена первая термоядерная плазма. Как заявил тогда президент центра Михаил Ковальчук, установка набирает мощность и выходит «на мировые параметры». Но вот сроков наступления светлого будущего термоядерной энергии не называют ни в Москве, ни в других столицах.