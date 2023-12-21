Ученые в США провели третий успешный эксперимент с ядерным синтезом

«Многие считают, что это довольно сомнительно, потому что очень много мощных лазеров фокусируются на очень маленькой мишени, в которой запускается в небольших масштабах замедленная реакция и очень быстро выделяется много энергии. По сути, получается маленький термоядерный взрыв. И как преобразовывать выделяющуюся энергию в полезную мощность — большой вопрос. Ее много выделяется за очень короткое время. Конкретно эта технология в плане эксперимента наверняка интересная, но в практическом и энергетическом плане с этим намного сложнее. Если говорить в целом о термояде, это, конечно, десятки лет. Но есть грустная шутка: термоядерный синтез — это технология, до которой всегда 30 лет. Всегда говорят: «Через 30 лет». И так с 1960-х говорят. Так что я продолжу традицию и скажу, что где-то через 30 лет будет».