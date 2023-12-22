Стартап сооснователя Apple разработал аналог Uber для космических спутников
Стартап Privateer сооснователя компании Apple Стива Возняка разработал космический модуль Pono для совместного использования в коммерческих целях. Он позволит компаниям избежать необходимости запускать собственные аппараты, сокращая тем самым количество космического мусора, рассказали представители Privateer порталу Space.com.
«Точно так же, как мы пытаемся свести к минимуму использование одноразового пластика, мы хотели бы свести к минимуму количество одноразовых спутников. У нас пока нет спутников, подлежащих вторичной переработке. Но вместе с Pono мы разработали модель, который может сделать спутники многоразовыми», — отметил главный научный сотрудник компании Privateer Мориба Джа.
По словам ученого, Pono может стать космическим аналогом Uber и других сервисов, полагающихся на совместное использование каких-либо активов.
Модуль Pono оснащен мощным периферийным компьютером, поддерживающим сложные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения. Он способен вести наблюдения за Землей, оценивать риск орбитальных столкновений и выполнять маневры уклонения. Еще одно применение аппарата — сбор данных об орбитальном трафике и построение карты маршрутов в околоземном пространстве.
Первое устройство Pono отправилось на орбиту 1 декабря на ракете компании SpaceX Falcon 9.