Стартап сооснователя Apple разработал аналог Uber для космических спутников

«Точно так же, как мы пытаемся свести к минимуму использование одноразового пластика, мы хотели бы свести к минимуму количество одноразовых спутников. У нас пока нет спутников, подлежащих вторичной переработке. Но вместе с Pono мы разработали модель, который может сделать спутники многоразовыми», — отметил главный научный сотрудник компании Privateer Мориба Джа.