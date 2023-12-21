Глобальное потепление может сделать Землю безжизненной через несколько сотен лет

Астрономы Женевского университета совместно с французскими лабораториями CNRS в Париже рассказали, что пришли к неутешительным выводам по поводу глобального потепления. Учёные предупредили, что катастрофа планетарного масштаба может произойти на Земле уже через несколько сотен лет.

Глобальное потепление может сделать Землю безжизненной через несколько сотен лет
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Проблема в том, что из-за выбросов метана и углекислого газа на планете выросла температура, повлиявшая на интенсивное испарение мирового океана. В свою очередь, пар задерживает на Земле тепло, которое должно возвращаться в космическое пространство.

Этот замкнутый цикл ещё больше влияет на повышение мировой температуры. Исследователи отметили, что после того, как будет достигнут климатический предел — температура повысится всего на 2 градуса — на Земле начнутся такие процессы, которые сделают планету безжизненной.

А вся опасность кроется в том, что температура на Земле уже выше на 1 градус по сравнению с доиндустриальными временами.

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