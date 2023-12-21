Глобальное потепление может сделать Землю безжизненной через несколько сотен лет

Астрономы Женевского университета совместно с французскими лабораториями CNRS в Париже рассказали, что пришли к неутешительным выводам по поводу глобального потепления. Учёные предупредили, что катастрофа планетарного масштаба может произойти на Земле уже через несколько сотен лет.

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Проблема в том, что из-за выбросов метана и углекислого газа на планете выросла температура, повлиявшая на интенсивное испарение мирового океана. В свою очередь, пар задерживает на Земле тепло, которое должно возвращаться в космическое пространство.

Этот замкнутый цикл ещё больше влияет на повышение мировой температуры. Исследователи отметили, что после того, как будет достигнут климатический предел — температура повысится всего на 2 градуса — на Земле начнутся такие процессы, которые сделают планету безжизненной.