ИИ будет создавать до 90% интернет-контента к 2026 году

К 2026 году до 90% онлайн-контента будет создаваться алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ) или с их использованием. С таким прогнозом выступила советник гендиректора Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Евгения Рыжова, её слова приводит ТАСС.
Эксперт отметила, что создаваемый искусственным интеллектом контент очень быстро совершенствуется.
«В начале года мы наблюдали ютуб-каналы, в которых машина создаёт контент по заданному сценарию, и это было сразу понятно. Сейчас уже есть подкасты высокого качества, и там вычислить, причастен ли к созданию этого человек или нет, можно не всегда», — сообщила Рыжова.
Ранее сообщалось, что в России резко возрос интерес к нейросетям — за год мобильный трафик сервисов по работе с искусственным интеллектом вырос втрое, а их аудитория увеличилась в 3,5 раза.