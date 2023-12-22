ИИ будет создавать до 90% интернет-контента к 2026 году

«В начале года мы наблюдали ютуб-каналы, в которых машина создаёт контент по заданному сценарию, и это было сразу понятно. Сейчас уже есть подкасты высокого качества, и там вычислить, причастен ли к созданию этого человек или нет, можно не всегда», — сообщила Рыжова.