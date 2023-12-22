ИИ будет создавать до 90% интернет-контента к 2026 году

К 2026 году до 90% онлайн-контента будет создаваться алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ) или с их использованием. С таким прогнозом выступила советник гендиректора Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Евгения Рыжова, её слова приводит ТАСС.

ИИ будет создавать до 90% интернет-контента к 2026 году
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Эксперт отметила, что создаваемый искусственным интеллектом контент очень быстро совершенствуется.

«В начале года мы наблюдали ютуб-каналы, в которых машина создаёт контент по заданному сценарию, и это было сразу понятно. Сейчас уже есть подкасты высокого качества, и там вычислить, причастен ли к созданию этого человек или нет, можно не всегда», — сообщила Рыжова.

Ранее сообщалось, что в России резко возрос интерес к нейросетям — за год мобильный трафик сервисов по работе с искусственным интеллектом вырос втрое, а их аудитория увеличилась в 3,5 раза.

Наука и техника
Евгений Рыжов