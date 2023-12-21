Два человека успешно завершили очный этап отбора в космонавты

В «Роскосмосе» заявили, что прием документов для участия в четвертом открытом наборе в отряд космонавтов завершен, два человека завершили успешно очный этап отбора. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал, что по плану корпорации будут набраны от четырех до шести человек в отряд космонавтов. По его словам, число новобранцев будет зависеть от качества претендентов. Отбор в отряд начался в России в июле этого года. Присоединиться к программе может любой россиянин до 35 лет с высшим образованием по летным, инженерным или научным направлениям.