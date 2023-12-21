В России рассказали о возможностях системы автопосадки МС-21-310

«Производитель мог бы выпустить МС-21 без этого сертификата. И самолет мог бы перевозить пассажиров. Но у него были бы серьезные ограничения по использованию. Большой магистральный самолет, который может летать только в хорошую погоду? Ну такого сейчас быть не может. Тем более в России», — сказал эксперт.