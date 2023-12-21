Нейросеть разгадала тайну наиболее обсуждаемого шедевра Рафаэля

Искусственный интеллект помог приблизиться к разгадке тайны давно обсуждаемого шедевра художника Рафаэля — «Мадонна с розой». Как сообщает The Guardian, нейросеть определила, что лицо Иосифа на полотне писал не итальянский мастер.

На картине изображены Мария, ее обрученный муж Иосиф, а также два младенца — Иисус и Иоанн Креститель. Первые сомнения в том, что произведение искусства было создано Рафаэлем единолично, появились еще в 19 веке. Историки утверждали, что «Мадонна с розой» была нарисована художником, однако фигура Иосифа была дорисована позже. Кроме того, вопросы возникали и к розе в нижней части полотна.

Профессор визуальных вычислений Брэдфордского университета Хасан Угайл создал искусственный интеллект для решения этого вопроса. Он обучил нейросеть на 49 подлинных работах Рафаэля — таким образом она смогла распознавать работы художника с точностью в 98%. По словам ученого, алгоритм крайне детально осматривает картину, сравнивая в том числе цветовую палитру, оттенки и мазки, «микроскопически» изучая живопись.

В случае с «Мадонной» первоначальное тестирование показало, что она на 60% принадлежит Рафаэлю. После компьютер отсмотрел картину по частям и пришел к выводу, что лицо Иосифа рисовал другой человек. Роза же оказалась руки знаменитого мастера.