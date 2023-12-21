MSI продала больше всего ноутбуков в России

По итогам 11 месяцев лидером продаж ноутбуков в России стал тайваньский MSI. Продажи бренда растут, так как он удерживает конкурентные цены, а также продолжает маркетинговую активность в стране. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

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В тройку лидеров продаж ноутбуков в России вошли также Asus и Huawei. MSI занял 20,4% рынка в деньгах и 17,5% в штуках. Следом идёт Asus с долей 14,9% в деньгах и 14,2% в штуках, на третьем месте Huawei с 13,7% и 14,1% соответственно.

Годом ранее лидерами продаж были HP, Lenovo и Asus. Кроме того, в этом году Apple не попала в пятерку самых продаваемых ноутбуков — её доля упала за год с 10% до 6,4% в деньгах.

По словам участников рынка, общий объём реализованных устройств вышел на уровень 2021 года, составив 2,9 млн проданных ноутбуков. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом в первом полугодии продажи показывали снижение на 10% относительно аналогичного периода 2022 года.

В деньгах, по данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи выросли на 10%, до 180 млрд руб. В МТС добавляют, что средняя цена устройств за год сократилась на 4%, до 59 тыс. руб.