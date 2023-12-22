Для космонавтов на РОС разработают рацион питания

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Специальный рацион питания для космонавтов на перспективной Российской орбитальной станции (РОС) разработают специалисты Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии. Об этом сообщил начальник отдела космического питания НИИ Андрей Ведерников, передает ТАСС.

«Институт получил запрос от РКК "Энергия" по поводу разработки нового рациона космонавтов для будущей Российской орбитальной станции. Соответственно, наша организация, наряду с другими смежными организациями, будет разработчиком данного рациона для РОС», — сказал он.

Ранее в декабре в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщили, что коммерческий модуль РОС может получить панорамные иллюминаторы, подобные обзорному модулю американского сегмента Международной космической станции Cupola.