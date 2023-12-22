SpaceX Илона Маска обогнала всех конкурентов по количеству запусков

Издание Ars Technica опубликовало рейтинг американских космических компаний, добившихся наибольших результатов в 2023 году.

© Unsplash

Как отмечают авторы рейтинга, топ рассчитывался не на спекулятивном основании того, что та или иная компания могла бы сделать в будущем, а что фактически было сделано в настоящее время. Критериями попадания в рейтинг были общее количество запусков, тоннаж на орбиту, коэффициент успеха и многое другое.

Первое место заняла SpaceX Илона Маска — 100 запусков в течение года, повторно использовав более 90% ракет, запущенных в 2023 году. В этому году SpaceX вывела на орбиту 1 млн килограммов груза. И только у этой компании в текущем году состоялся дебют самой большой и мощной ракеты — Starship.

Компания Rocket Lab поднялась на строчку выше по сравнению с прошлогодним рейтингом и заняла второе место. Компания установила новый рекорд — 10 запусков ракет за год.

Ещё из известных в топ вошла United Launch Alliance, получившая третье место, но спустившаяся на одну строчку. Firefly выросла на 2 позиции и получила 4 место. Один из главных конкурентов SpaceX, Blue Origin, заняла только 6 место.