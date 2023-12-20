VK приобрела платформу для онлайн-записи Yclients

VK приобрела российскую платформу онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг Yclients. Об этом говорится в сообщении компании.

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"VK объявляет о приобретении 100% долей в группе компаний Yclients, крупнейшей российской платформе онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг. Покупка Yclients продолжает реализацию стратегии VK в сегменте среднего и малого бизнеса", - сказано в сообщении.

Сумма сделки в сообщении компании не раскрывается.

В VK отметили, что сделка укрепит лидерские позиции VK в секторе B2B за счет увеличения количества инструментов для бизнеса, их синергии и развития комплексного продуктового предложения.

Пользователи социальных платформ VK, как сообщили в пресс-службе, смогут со страницы сообщества или из мессенджера записаться на услуги к специалистам, например в салон красоты или в фитнес-клуб, поделиться обратной связью, безопасно и быстро провести оплату.