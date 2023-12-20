В мексиканской пещере Тулума найдены сакральные артефакты майя

В Мексике при обследовании пещеры в городе майя Тулуме археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили многочисленные погребальные подношения.

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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте INAH. Раскопки проводились в Тулуме, городе-крепости майя. Он располагался на территории современного мексиканского штата Кинтана-Роо. Это был один из последних городов, построенных майя до начала испанского завоевания. За свою недолгую историю он успел стать крупным и важным портом.

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В ходе раскопок археологи обнаружили вход в ранее неизвестную пещеру. Он прятался между двумя храмами, был прикрыт большим валуном. Убрав этот камень, исследователи обнаружили человеческие останки. Возможно, это была жертва, а может, несчастный человек попросту не успел выбраться из пещеры. Как бы то ни было, но камень буквально разорвал его на две части.

Внутри пещеры ученые обнаружили две небольшие погребальные камеры, в которых было найдено восемь захоронений. Одна из них располагалась в южной части, а другая - в северной. Высота этих камер составляла всего полметра, ширина - два метра, а длина - три метра. Тем не менее, в камерах были найдены не только останки восьми человек, но и многочисленные погребальные подношения.

Кстати, ученые отмечают хорошую сохранность останков, хотя их возраст составляет около пяти веков. Вероятно, естественная "консервация" произошла благодаря особому микроклимату внутри пещеры. Что касается артефактов, то были обнаружены многочисленные керамические фрагменты, типичные для позднего постклассического периода (1200-1550 гг. н.э.). Причем среди находок оказались крайне редкие сосуды типа Papacal Inciso. Они отправлены на реставрацию.

Также археологи обнаружили огромную коллекцию сакральных подношений в виде останков животных, птиц, рыб и рептилий. Вероятно, все эти существа были переданы в дар умершим, чтобы им было удобно в подземном мире. Например, было обнаружено большое количество костей различных млекопитающих, в том числе собак, мышей, опоссумов, тапиров, броненосцев и белохвостого оленя. Птицы представлены разнообразными отрядами и видами, из рептилий ученым встретились игуаны, морские и сухопутные черепахи. Останки других морских обитателей принадлежали тигровой акуле, барракуде, морскому окуню, рыбе фугу, ракообразным и моллюскам. В изобилии присутствовали и останки лягушек.