Маск нашел способ компенсировать падение доходов X

Предприниматель и владелец социальной сети Twitter (X) Илон Маск планирует компенсировать падение ее доходов за счет политической рекламы в год президентских выборов в США, сообщает издание Financial Times. По его данным, бизнесмен намерен довести годовую прибыль от рекламы до $100 млн. Отмечается, что ранее политическая реклама в соцсети находилась под запретом по решению бывшего директора Twitter Джека Дорси.

Эксперты считают, что такой шаг со стороны Маска соответствует его образу «абсолютиста свободы слова». Компания уже провела масштабное мероприятие с участием сотни потенциальных клиентов в Вашингтоне для продвижения рекламных услуг. Руководство Twitter (X) также планирует превратить соцсеть в современную глобальную городскую площадку, удобную как для кандидатов, так и для избирателей.

Это место, где политические партии и кандидаты могут встретиться со своими избирателями, при этом первоочередное внимание уделяется безопасности бренда и честности выборов, — заявили в пресс-службе соцсети.