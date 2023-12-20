Людей назвали причиной вымирания 1430 видов птиц

Деятельность человека оказалась смертельно опасной для птиц, показало исследование Британского центра экологии и гидрологии (UKCEH). Люди уничтожили более 1400 видов – в два раза больше, чем показывали предыдущие оценки.

Относительно регулярные наблюдения за численностью птиц начали вести в XVI веке. Чтобы изучить виды, существовавшие раньше, ученые полагаются на окаменелости. Однако эти данные не полны, поскольку легкие полые кости птиц плохо сохраняются в отложениях.

Авторы нового исследования применили компьютерное моделирование, основанное на исторических данных и современных оценках популяций птиц. Результаты показали, что за последние 130 тысяч лет люди истребили 1430 видов птиц – почти 12% от общего количества.

«Мир, возможно, потерял не только многих замечательных птиц, но и их разнообразную экологическую роль», – отметил ведущий автор исследования Роб Кук.

90% вымерших видов проживали на островах. Среди них: маврикийский дронт, бескрылая гагарка и удод Святой Елены. Не менее 570 видов птиц были утрачены в XIV веке, когда люди впервые прибыли в восточную часть Тихого океана, включая Гавайи и острова Кука. Пернатые становились жертвами охоты, обезлесения и инвазивных хищников. Крупное вымирание также произошло в IX веке, когда люди стали осваивать западную часть Тихого океана: Фиджи, Марианские и Канарские острова, сообщает Nature Communications.

Ученые отметили, что многие птицы исчезли еще до того, как люди успели открыть и описать их. Пернатые играли важные роли в экосистемах, поэтому их вымирание оказало большое влияние на текущий кризис биоразнообразия.