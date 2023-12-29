Почему Epic проиграла суд против Google

На прошлой неделе Google проиграла суд против Epic. Напомним, разработчики Fortnite обвинили корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства из-за комиссии, взимаемой с микротранзакций внутри игры. Но как так получилось, что Google, свободно распространяющая свою операционную систему, проиграла по обвинению в монополии? И почему Epic не выиграла аналогичное дело против Apple? Портал The Verge поделился своими соображениями.

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Epic против Google считается совершенно новым делом

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Суд в первый же день прояснил один важный момент: дело Epic против Google никак не связано с разбирательством против Apple. По факту, судья сразу же запретил обеим сторонам ссылаться на этот решенный вопрос. Адвокатам Google так и не выпала возможность убедить присяжных, что Apple победила. Конечно, прецеденты играют важную роль в юридической системе, но ее нельзя рассматривать как детерминистский алгоритм. Каждое новое слушание — это свежий бросок кубика.

Google контролирует свою экосистему через бизнес-сделки с третьими сторонами

Apple продает iPhone. Либо человек согласен с условиями компании, либо ищет какое-нибудь другое устройство — так было почти всегда. Google же не продает Samsung Galaxy или Motorola Droid. Она выстраивает собственную экосистему внутри Android благодаря хитрым сделкам. Если производители смартфонов обязуются предустанавливать популярные приложения Google (Chrome, Gmail и Play Store), пользоваться API компании и регулярно выпускать обновления безопасности, то взамен они получают процент прибыли. Адвокаты Epic вполне могли трактовать этот факт как злоупотребление авторитетом на одном слое рынка с целью подавления конкуренции на другом.

Помимо этого, на финальном слушании выяснилось, что Google предлагала крупным разработчикам приложений и игр солидные гонорары, чтобы они не обходили Play Store. Например, в рамках инициативы Project Hug видные создатели игр получили сотни миллионов долларов в кредитах, маркетинговой помощи и прочей поддержке. Парадоксально, но тот факт, что Google приняла определенную долю конкуренции, в конце концов вскрыл паническую боязнь конкуренции со стороны компании.

Некоторые сделки Google были несправедливыми

На слушании выяснилось, что Spotify ничего не платит Google, но получает почти все преимущества платформы Play Store. Spotify отчисляет 0% от всех покупок, совершенных через внутренний магазин приложения, тогда как другим сервисам-подпискам приходится выплачивать 11% прибыли. И это при условии, что им вообще позволят использовать свою систему оплаты.

Кроме того, Google предложила Netflix любовную сделку: 10% комиссии вместо стандартных 15% для простых смертных. Правда, Netflix отказалась от этих условий и в принципе перестала проводить какие-либо транзакции на площадке Play Store.

Слушание проходило перед присяжными

Тот факт, что дело рассматривалось в суде присяжных, обеспечил Epic возможность создать красивый нарратив о битве добра и зла, пока Google была вынуждена оправдываться за свои мутные сделки. Адвокаты студии показывали присяжным один документ за другим, и каждый рассказывал о том, как Google «подкупила» или «заблокировала» конкуренцию со стороны собственных партнеров при помощи особых сделок. Само собой, судья может решить, что в подобных сделках нет ничего необычного, но присяжные порой бывают более впечатлительными.

Присяжные видели, что Google что-то скрывает

Google не просто пришлось объяснять, что выплаты разработчикам в размере $90 млн необязательно должны быть взятками. Руководителям, заключившим эти сделки, также пришлось объяснять, что соглашения достигались не ради подавления конкуренции. Один сотрудник за другим утверждал, что всё затевалось ради здравого соперничества Android-смартфонов и iPhone.

Проблема в том, что внутренняя переписка и стратегические планы Google рисовали другую картину. Те же руководители, что оправдывались за сделки, в тайне хотели заблокировать конкурирующие магазины, и этот факт вскрылся на глазах присяжных. Не говоря уже о том, что все слушали крайне неловкое объяснение ситуации со Spotify — и Google явно не хотела выносить ее на всеобщее обозрение.

Google намеренно уничтожала улики

Судья Джеймс Донато постановил, что сотрудники Google удаляли сообщения из чатов с целью не допустить их использование в качестве улик. Представители Epic расспрашивали практически каждого свидетеля со стороны Google, вплоть до CEO Сундара Пичая, почему компания не сохранила материалы переписки. Ответ: потому что все важные разговоры один на один проводятся в чатах, которые автоматически очищают историю сообщений через 24 часа. В результате как минимум один присяжный решил, что свидетельствам Пичая нельзя верить.

Определение рынка

Отстоять тезис о том, что Google обладает монополией на смартфоны, тяжело. Компания не продает их прямо, и покупатель всегда может выбрать альтернативу в качестве iPhone.

Google хотела показать, что «релевантным антимонопольным рынком» в этом разбирательстве были телефоны и магазины приложений в целом — или, еще лучше, мобильные транзакции. Подобная логика была бы эффективной, т.к. именно она стала решающим фактором в деле Epic против Apple. Судья Ивонн Гонзалес Роджерс решила, что правильным определением рынка можно назвать «цифровые мобильные игровые транзакции» — в этой нише 30% комиссия Apple выглядит более справедливой. Sony, Microsoft и Nintendo берут такой же процент.