Марс оказался геологически активной планетой

Ученые Университета Аризоны доказали, что планета Марс в недавнем прошлом была более геологически активной, чем считалось ранее. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, под регионом, называемым Равниной Элизий, существует гигантский мантийный шлейф, вызвавший крупномасштабное излияние лавы.

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Астрономы объединили изображения, полученные аппаратом НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), данные радиолакатора SHARAD на MRO и данные лазерного высотомера аппарата Mars Global Surveyor. Это позволило получить трехмерное изображение внутренних областей исследуемого региона и реконструировать их вид до излияния лавы из многочисленных трещин около миллиона лет назад.

Исследователи выявили более 40 вулканических извержений, при этом один из крупнейших потоков заполнил проточный канал под названием Атабаска-Валлес около 4000 кубических километров базальта, а другие извержение заполнило район борозд Цербера более чем 10 тысячами кубических километров лавы.