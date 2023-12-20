Роскосмос ускорит предстартовую подготовку перспективных ракет-носителей

Инновационные решения могут помочь сократить цикл предстартовой подготовки на перспективных ракетах космического назначения, рассказал в интервью ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по средствам выведения, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин.

"Дальнейшее сокращение цикла подготовки возможно на перспективных изделиях путем внедрения инновационных решений на основе совершенствования конструкции и технологии подготовки ракет-носителей, повышения уровня автоматизации работ с учетом развития информационных технологий", - сказал Лопатин.

Он добавил, что процесс подготовки к пуску современных ракет-носителей достаточно оптимизирован и в нем нет каких-либо операций, от которых можно было бы отказаться.