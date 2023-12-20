Ростех создал систему предотвращения столкновений для ж/ д транспорта

Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) создал систему предотвращения столкновений с посторонними объектами для железнодорожного транспорта. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" создал новую систему для железнодорожного транспорта, которая поможет избежать столкновения маневровых локомотивов с посторонними объектами на пути следования. Устройство с помощью лазерного луча определяет расстояние до препятствия и отличается высокой точностью измерений, устойчивостью к перепадам температур, механическим и электромагнитным воздействиям", - говорится в сообщении.

Система, разработанная Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе"), устанавливается на главной раме локомотива и подключается к бортовой сети подвижного состава для электропитания. Принцип работы основан на подсчете времени прохождения лазерного луча от прибора до объекта. Диапазон измерения составляет от 0,3 до 50 м, погрешность полученных данных не превышает 50 мм, подчеркнули в Ростехе.