Роскосмос автоматизировал проверки перед пусками «Союзов» с Восточного

Все контрольно-проверочные мероприятия перед пусками ракет-носителей "Союз-2" с космодрома Восточный проводятся в автоматизированном режиме под контролем пускового расчета. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель гендиректора Роскосмоса по средствам выведения, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин.

"В составе космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный создана и отработана в ходе летных испытаний автоматизированная система управления подготовкой и пуском <...>. Все контрольно-проверочные операции проводятся в автоматизированном режиме под контролем пускового расчета", - сказал Лопатин в ответ на вопросы о степени автоматизации предстартовой подготовки "Союзов".

По его словам, модернизация стартовой инфраструктуры на Восточном позволила внедрить режим, в котором имитируется работа системы управления на этапах подготовки к пуску и самого полета.

"Этот режим позволяет нам провести дополнительные автоматизированные проверки, что в свою очередь дало возможность оптимизировать проверки ракет-носителей в рамках установленных графиков без потерь в качестве и надежности", - рассказал замглавы Роскосмоса.