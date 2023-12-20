Телескоп NASA на воздушном шаре откроет секреты Млечного Пути

NASA готовится к миссии под названием GUSTO, в рамках которой высотный телескоп на воздушном шаре отправится в 55-дневное путешествие, паря на высоте 36,5 км над Антарктидой.

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Цель этого космического путешествия — создать 3D-карту участка нашей галактики Млечный Путь, улавливая высокочастотные радиоволны, движущиеся в межзвездной среде.

GUSTO, сокращение от Galactic/Extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory, раскроет тайны формирования звезд и планет, сосредоточившись на молекулярных облаках, которые предшествуют рождению звезд. Запущенный «не ранее 21 декабря», телескоп будет искать сигналы от углерода, кислорода и азота.

Сложная радиосистема GUSTO под руководством Криса Уокера из Аризонского университета настроится на терагерцовые частоты, излучаемые космическими частицами, и откроет беспрецедентные возможности. Кроме того, миссия обещает раскрыть трехмерную структуру Большого Магелланова Облака — видимой галактики рядом с Млечным Путем.