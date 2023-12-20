"Известия": в РФ создали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов

В России создали нейросеть, способную определять владельцев анонимных Telegram-каналов. Этот искусственный интеллект (ИИ), получивший название "Товарищ майор", проходит внутреннее тестирование в компании-разработчике T.Hunter, пишет газета "Известия", ссылаясь на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

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"Была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании Telegram-канала, а затем этим приемам обучили программу", — сказал в беседе с изданием эксперт рынка НТИ SafeNet, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

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В компании указали, что этот процесс включает сбор информации об администраторах из описания Telegram-канала, его архивных копий, постов, а также получение метаданных опубликованных файлов. Нейросеть может найти нужные сведения в подписях к сообщениям, встроенном чате, стикерпаках, документах и видеороликах, загруженных в канал. Новая программа предпринимает действия, которые сделал бы эксперт: анализирует утечки данных, сопоставляет их с именем пользователя или его фотографией.

При этом она делает это быстрее и качественнее человека, заявили разработчики. По запросу ИИ-бот показывает информацию о привязанных к профилю пользователя мобильных телефонах, адрес и другие цифровые следы, которые могут содержаться в анализируемом контенте. Кроме того, нейросеть осуществляет анализ других идентификаторов, а также получает данные из сообществ в социальных сетях, блогах и на веб-сайтах, сообщили в компании. По словам Бедерова, в основе искусственного интеллекта лежит одна из наиболее распространенных текстовых нейросетей, которая работает на серверах T.Hunter.