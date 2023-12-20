В Ингушетии обнаружили древнегрузинские надписи на керамике

"Если все будет удачно, могут подтвердить, что это по своей конструкции, архитектуре базилика, которые перестали строить в Европе в VIII веке. Если мы найдем конструкции базилики, то тогда уверенно мы можем говорить, что это VIII век или более ранний период", - отметил Михайлов в видеозаписи в Telegram-канале главы региона.