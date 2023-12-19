Первый беспилотный паром запустили в России

В Санкт-Петербурге отправился в рейс первый в России беспилотный паром. В абсолютно автономном режиме морское судно «Генерал Черняховский» должно дойти до Калининграда, передает телеканал «МИР 24».

Капитанский мостик пуст, экипаж удаляется на чаепитие. Работы у него в этом рейсе будет немного. Судно пройдет 500 миль и 21 декабря его встретят в Калининграде. Причем рейс не тестовый, он доставит важные социально-значимые грузы. Огромный автомобильно-железнодорожный паром оборудован системой дистанционного управления российского производства.