Samsung представила два сенсора ISOCELL нового поколения для AR/VR-гарнитур

Компания Samsung Electronics представила два новых датчика ISOCELL Vizion – время пролетный (ToF) датчик ISOCELL Vizion 63D и датчик глобального затвора ISOCELL Vizion 931. Линейка ISOCELL Vizion от Samsung, впервые представленная в 2020 году, включает датчики ToF и глобальные затворные датчики, специально разработанные для обеспечения визуальных возможностей в широком спектре мобильных, коммерческих и промышленных вариантов использования нового поколения.

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Samsung ISOCELL Vizion 63D

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Samsung ISOCELL Vizion 63D – это датчик непрямого ToF (iToF), который измеряет фазовый сдвиг между излучаемым и отраженным светом, чтобы воспринимать окружающую среду в трех измерениях. Благодаря исключительной точности и чёткости Vizion 63D идеально подходит для сервисных и промышленных роботов, а также устройств XR и аутентификации по лицу, где высокое разрешение и точное измерение глубины имеют решающее значение. Датчик может обрабатывать изображения со скоростью до 60 кадров в секунду в разрешении QVGA (320×240 пикселей).

Благодаря самому маленькому в отрасли размеру пикселя 3,5 дюйма среди датчиков iToF, ISOCELL Vizion 63D обеспечивает высокое разрешение видеографической матрицы (VGA) (640×480 пикселей) с точностью до 1/6,4 дюйма, что делает его идеальным для компактных мобильных устройств. По сравнению с предшественником, энергопотребление системы снизилось до 40%. Благодаря технологии обратного рассеяния у него высокое поглощение света и низкий уровень шума. ISOCELL Vizion 63D поддерживает как полный (высокое разрешение на близком расстоянии), так и точечный (дальнее) режимы освещения, что значительно расширяет диапазон измеряемых расстояний с пяти метров до 10, как у его предшественника.

Samsung ISOCELL Vizion 931

Samsung ISOCELL Vizion 931 – это датчик изображения с глобальным затвором, предназначенный для захвата динамичных движений без искажений. Эта конструкция устраняет типичный «эффект желе», наблюдаемый у аналогов. Этот датчик имеет разрешение 640×640 пикселей и идеально подходит для таких приложений, как распознавание радужной оболочки глаза, отслеживание глаз и распознавание лиц/жестов в гарнитурах XR.

Кроме того, он обладает самой высокой в отрасли квантовой эффективностью для длины волны инфракрасного света, что обеспечивает более чёткие изображения. Этот датчик может соединить четыре камеры с помощью одного провода, что упрощает проектирование схемы и экономит место. Vizion 931 поддерживает многоточечное соединение, позволяющее легко подключить до четырех камер по одному проводу. Благодаря минимальному количеству проводов датчик обеспечивает большую гибкость конструкции.

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