Есть ли шанс установить контакт с внеземными цивилизациями?

В нашей родной Галактике на расстоянии около ста тысяч световых лет находятся сотни миллиардов звезд и есть шансы, что существуют и обитаемые планеты. Возможно ли наличие на них разумной жизни, с которой жители Земли смогли бы установить контакт, разбиралось издание Life.

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Издание напомнило, что ничто во Вселенной не способно двигаться быстрее скорости света в 300 тысяч километров. А значит, что сигнал с планеты, расположенной, например, в тысячах световых лет от Солнечной системы, будет получен землянами через несколько тысяч лет.

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«Или давайте представим так: мы смотрим в телескоп на эту звезду в 10 тысячах световых лет и совершенно отчетливо видим, что вокруг нее вращается астроинженерное сооружение. Конечно, это в любом случае будет эпохальным открытием, и, тем не менее, это наблюдаемое нами астроинженерное сооружение существовало 10 тысяч лет назад. И совсем не факт, что эта космическая станция или хотя бы сама цивилизация ее строителей существует сейчас», - отмечается в статье.

При этом жизнь человеческой цивилизации достаточно короткая. Так, письменность на Земле появилась всего 5,5 тысячи лет назад, а радиосвязь всего сто лет назад. Поэтому кажется совершенно невероятным, что на этом коротком отрезке времени можно успеть уловить сигнал хотя бы от давно погибшей цивилизации.

Есть, однако, и шкала типов разумных цивилизаций в зависимости от степени развития, которая была предложена советским астрофизиком Николаем Кардашевым. Человечество на текущем уровне своего развития не добралось на ней даже до самой первой ступени, так как до сих пор не умеет полностью использовать энергию, которую получает наша планета.

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А вот цивилизация, которая на 100% использует энергию своего солнца – это уже цивилизация II типа. И, наконец, цивилизация III типа по шкале Кардашева — это галактическая империя, которая распространилась во множестве звездных систем.

Однако можно предположить, что, столкнувшись с более высокоразвитой цивилизацией, человечество будет просто не способно ее понять. Таким образом, с внеземными цивилизациями на нашем уровне развития «шанса на контакт абсолютно нет», резюмирует издание.

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Ранее телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал на одной из лун Сатурна — Энцеладе — гигантский гейзер, который выбрасывает воду на сотни километров в космос. При этом в содержимом выбросов было найдено множество химических ингредиентов, которые необходимы для формирования живых организмов.