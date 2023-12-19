«Микрон» существенно нарастил производство чипов

По итогам 2023 года зеленоградский «Микрон» зафиксировал увеличение в 2,6 раза производства чипов для документов и банковских карт. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Предприятие готовится к расширению в 2024 году мощностей еще на 50–70% за счет запуска новых и модернизации текущих производственных линий. Выпускать чипы для банковских карт может начать и «НМ-Тех». Уточняется, что дизайн различных интегральных микросхем был закуплен заводом у контрагентов из других стран.

Как сообщают эксперты, российским производителям микроэлектроники удалось адаптироваться к ограничениям и увеличить мощности в среднем на 20% год к уровню прошлого года.

По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, компании успешно перестраивают поставки расходных материалов, оборудования и запчастей к нему, несмотря на ужесточение санкций.