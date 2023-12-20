Российская академия наук объявила астрологию лженаукой

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Документ опубликован на официальном портале подразделения РАН.

Российская академия наук объявила астрологию лженаукой. Специальная комиссия выпустила меморандум «О лженаучности астрологии», документ опубликовали на сайте организации.

«Астрология уже не первый век считается эталонной лженаукой. Однако многие продолжают думать, будто она имеет научное содержание и дает обоснованные суждения о реальности. Это показывает масштаб препятствий, с которыми сталкивается рациональное научное мышление во всем мире. Значительное число людей продолжает доверять идеям, ложность которых давно и убедительно продемонстрирована», — говорится в сообщении комиссии.

В документе ученые обозначили основные аргументы против астрологии, проанализировали причины доверия к ней. Они заявили, что астрология «не удовлетворяет методологическим требованиям, предъявляемым к научной дисциплине», а «экспериментальные проверки заявлений астрологов дают отрицательные результаты».

Согласно заявлению авторов меморандума, выполнение данного проекта занимало несколько лет. В его реализации принимали участие специалисты из различных научных сфер, включая астрономию, физику, биологию, медицину и статистику.

Авторы меморандума призывают граждан, включая чиновников и политиков, не применять услуги астрологов при принятии важных решений в своей жизни.

Ученые Российской академии наук (РАН) в своей оценке должны опираться на беспристрастные исследования, но вместо этого представляют голословные заявления, рассказала НСН астролог и телеведущая Василиса Володина.

«Мне бы хотелось, чтобы те ученые, которые от имени академии наук давали такую оценку, рассказали, на чем базируются. Они опираются на то, что астрология не подтверждается научными исследованиями. Я лично как астролог с 30-летним стажем провожу свои исследования. По образованию математик, в базе моих выводов лежит математическая статистика. Например, я проводила исследование продолжительности жизни на большой выборке долгожителей – 530 человек. Могу с уверенностью говорить, что ряд астрологических показателей математически достоверно и неслучайно встречается у долгожителей», - сказала Володина.

В дополнение к этому, она отметила, что возможно будут предприняты дополнительные меры, такие как ужесточение контроля и введение запрета на практику астрологии со стороны государства.

Тем не менее, россияне часто сверяют свои дни с астрологическими прогнозами, веря в то, что позиция планет и звезд влияет на характер, настроение и события в их жизни. По данным опроса ВЦИОМа, примерно каждый седьмой житель страны доверяет гороскопам. На них чаще ориентируются молодые россияне в возрасте 18-24 лет, женщины, граждане, довольные своими доходами, жители села и городов-миллионников, а также проживающие в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (26% и 30%).