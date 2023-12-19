Астролог прокомментировал заявление РАН о лженаучности астрологии

«Всерьез к этому не отношусь. Существует небольшой аппарат, раньше его возглавлял Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, человек весьма достойный. Я испытываю к нему большое уважение, но он был убежденным противником астрологии, мы с ним спорили. Сейчас появился молодой человек [член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр] Панчин, биолог. Про него не могу сказать то же самое, что про Сурдина. Он не достоин уважения, агрессивен, нечестен», — резюмировал Левин.