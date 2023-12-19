РАН жестко ответили на признание астрологии лженаукой

В решении Российской академии наук признать астрологию лженаукой нет ничего нового, сообщил NEWS.ru астролог Михаил Левин. По его мнению, заявление РАН никак не отразится на деятельности астрологов.

Астролог прокомментировал заявление РАН о лженаучности астрологии
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«Ничего принципиально нового нет. На нашу жизнь это никак не повлияет. Мы как существовали, так и будем существовать. Более того, никто из государственных органов всерьез на это обращать внимание не будет», — отметил собеседник.

Он добавил, что комиссия по борьбе с лженаукой в РАН существует лет 20. Время от времени, продолжил Левин, она заявляет о своем существовании: то с астрологией борются, то с экстрасенсами, то с гомеопатами. Теперь, считает собеседник, у комиссии случился очередной «приступ творческой активности».

«Всерьез к этому не отношусь. Существует небольшой аппарат, раньше его возглавлял Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, человек весьма достойный. Я испытываю к нему большое уважение, но он был убежденным противником астрологии, мы с ним спорили. Сейчас появился молодой человек [член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр] Панчин, биолог. Про него не могу сказать то же самое, что про Сурдина. Он не достоин уважения, агрессивен, нечестен», — резюмировал Левин.

РАН выпустила меморандум о лженаучности астрологии

Ранее комиссия по борьбе с лженаукой при экспертном совете РАН выпустила меморандум о лженаучности астрологии. Как сообщили NEWS.ru в комиссии, работа над проектом заняла несколько лет, в ней приняли участие ученые из разных научных областей: астрономии, физики, биологии, медицины и статистики. В документе подвергаются критике «утверждения астрологов о связи между положением небесных светил и особенностями личности и судьбы человека, которые не имеют научных оснований».

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