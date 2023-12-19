Эксперт рассказал, как защитить личные данные в интернете

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что надёжность персональных данных, передаваемых онлайн, может быть гарантирована сертификатами безопасности от Минцифры.

Эксперт рассказал, как защитить личные данные в интернете
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По словам Закаряна, для обеспечения защищенного доступа к сайтам и снижения рисков отключений следует использовать «Яндекс Браузер» «Атом», которые поддерживают местные сертификаты.

Cертификаты создают зашифрованное соединение между пользователем и сервером, что позволяет защищать личные и финансовые данные от несанкционированного доступа и вмешательства.

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Эксперт также указал, что те пользователи, которые желают остаться на иностранных браузерах, могут сами скачать необходимые сертификаты через портал «Госуслуги».

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