Как поживают частные космические компании в России сегодня?

О необходимости развивать частный космос в России говорят уже довольно продолжительное время. Озвучивал это и гендир «Роскосмоса» Юрий Борисов, а недавно вот президент вновь поднял этот вопрос. Как же обстоят дела с этой сферой в России? Есть ли у нас аналог SpaceX?

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Отвечая на вопрос про наш SpaceX, скажу сразу — такого у нас нет.

Но в последнее время всё чаще и чаще звучат заявления, что частный космос нам ну очень нужен. Например, в правительстве призывают открыть сферу для бизнеса, да и сам Роскосмос только за: нужно последовать примеру США, Европы и Китая и привлечь частные инвестиции.

Чем вообще будут заниматься частники?

Ну, во-первых, они могут создавать многоразовые ракеты. Или одноразовые. Тут уж кто во что горазд, однако в перспективе это позволит снизить затраты на космические запуски и сделать их более доступными для заказчиков.

Во-вторых, есть огромный потенциал для развития космического туризма. Широкую (и особенно богатую) публику такое развлечение в последние годы весьма привлекает. Даже если речь идет о суборбитальном полёте (случаев таких предостаточно).

Ну и в-третьих, частники могут производить космические аппараты: различные спутники, зонды и какие-нибудь транспортные средства для самых разных миссий.

Немного истории

Сама по себе идея отдать космическое производство в частные руки не нова, и SpaceX тут далеко не первые.

Да, до начала XXI века космос по всему миру был делом государственным. Но уже в середине 1970-х немецкий инженер Лутц Кайзер попытался запустить коммерческую космическую программу.

Он создал компанию OTRAG (Orbital Transport und Raketen AG) и разработал ракету-носитель для запусков небольших спутников. Интересно, что некоторые страны (например Заир, Ливия и Швеция) даже осуществили их запуск.

За несколько лет было проведено около 18 испытательных запусков, 15 из которых были успешны. Но потом по политическим причинам проект пришлось прикрыть.

А помните катастрофу шаттла «Челленджер» в 1986 году? В связи с этим правительство США временно запретило даже запуски коммерческих спутников с использованием шаттлов.

Тогда совместно с компанией McDonnell Douglas ВВС США использовали лёгкую ракету Delta, созданную на базе межконтинентальной ракеты Thor. С тех пор эта схема сотрудничества между частными компаниями и государственными организациями в США стала вполне привычной.

Интересно, что с закрытием программы Space Shuttle в 2011 году все орбитальные запуски в США теперь осуществляются частными компаниями: Lockheed Martin, Northrop Grumman и другими.

В 2000-х годах появляется целая куча новых частников. Это явление даже называют термином New Space.

Однако, безусловным лидером стала SpaceX, основанная Илоном Маском. Они не только разработали ракету-носитель Falcon 9 с возможностью многократного использования, но и создали семейство космических кораблей Dragon, которые предназначены для полётов к Международной космической станции.

Нельзя не упомянуть и американскую компанию Scaled Composites, которой руководит авиаконструктор Берт Рутан. Они пришли к успеху в 2004 году — выиграли приз Ansari X в размере 10 миллионов долларов за первый в истории негосударственный суборбитальный полёта на одном многоразовом космическом аппарате всего за две недели.

Многие считают, что именно успешные полёты SpaceShipOne значительно приблизили эпоху космического туризма.

Помимо этих ребят появились и другие: в США, Европейском союзе, Японии, Китае и иных странах. Они занимаются производством собственных ракет-носителей, в основном лёгкого и сверхлёгкого класса, а также спутников.

Некоторые из них, например The Spaceship Company (США) с кораблем SpaceShipTwo и Blue Origin (США) с New Shepard Crew Capsule, уже практикуют коммерческие полёты.

И всё-таки, как же обстоят дела с частными космическими компаниями у нас?

СПУТНИКС

Компания «СПУТНИКС» (Спутниковые инновационные космические системы) была учреждена в 2011 году на базе отдела спутниковых технологий компании ИТЦ «СКАНЭКС». Она существовала с 2009 года, там разрабатывали системы ориентации и стабилизации микроспутника «Чибис-М» по заказу Института космических исследований РАН.

С начала 2012 года компания «СПУТНИКС» расширила свою деятельность и переключилась на разработки передовых технологий создания спутниковых платформ и производство систем для микроспутников и наноспутников.

В 2013 году они получили лицензию от Федерального космического агентства (на осуществление космической деятельности) и начали конструировать технологический демонстратор микроспутник «ТаблетСат-Аврора», который успешно запустили в 2014 году на ракете «Днепр».

Также у компании есть проект «ОрбиКрафт-Про», созданный на основе международного стандарта CubeSat.

Это такой набор-конструктор, который позволяет изготавливать разные наноспутники с полезной нагрузкой.

Построенные на основе «Орбикрафт-Про» научно-образовательные аппараты «СириусСат-1» и «СириусСат-2» были запущены с борта МКС 15 августа 2018 года.

Вообще, компания активно принимает участие в образовательных программах, например, в проекте Space-π. Школьникам и студентам дается возможность запустить в космос свой собственный аппарат с полезной нагрузкой. Впечатляет, не так ли?

В рамках программы в космос отправится 100 небольших аппаратов формата CubeSat 3U. В 2022 году, например, с космодрома Байконур успешно запустили 16 таких аппаратов. Из них 10 использовали платформу «ОрбиКрафт-Про 3U».

А в августе 2021 года концерн «Ситроникс» (АФК «Система»), приобрёл 71,06 % СПУТНИКСа. Их представители заявили, что в ближайшие 2-3 года собираются запустить в космос спутниковую группировку для оптического и радарного дистанционного зондирования Земли.

На 2022 год построили уже 10 спутников, а ещё 12 было в производстве. Всего же группировка будет насчитывать 157 аппаратов.

Dauria Aerospace

Ещё одной компанией, производящей космические аппараты, стала Dauria Aerospace, которая была основана Михаилом Кокоричем в 2011 году. Они расположились в Технопарке «Сколково» под Москвой: там компания занималась изготовлением небольших спутников (а также комплектующими для них).

Dauria Aerospace стала одной из первых частных компаний в РФ, чьи спутники были выведены на орбиту Земли: в 2014 году успешно запустили сразу три штуки.

В 2012 году Dauria Aerospace заключила контракт с госкорпорацией «Роскосмос» на создание двух сверхмалых космических аппаратов МКА-Н для дистанционного зондирования Земли. Сумма контракта составила 315 миллионов рублей.

Удалось это только к 2017 году, но после вывода спутников на орбиту установить связь с ними так и не получилось.

Из-за срыва сроков контракта и невозможности использования спутников Роскосмос выдвинул компании иск о взыскании неустойки в размере 274,1 миллиона рублей. В итоге, у компании не осталось иного выхода, кроме как признать себя банкротом( увы и ах).

Ну а Михаил Кокорич продал свою долю в компании ещё в 2015 году и эмигрировал в США.

Сама же Dauria Aerospace в 2018 году прекратила своё существование. А начиналось так красиво.

SR Space

Ну, спутники спутниками, но всех ведь интересуют ракеты, верно? Начнём, пожалуй, с самой распиаренной в этом секторе компании.

В 2020 году предприниматель Олег Мансуров на деньги частных инвесторов создаёт компанию Success Rockets (АО «Успешные ракеты»).

Компания разрабатывает ракеты (Stalker, Nebo и Cosmos), двигатели и спутники. А в качестве ракетного топлива собираются использовать смесь метана и кислорода.

Также SR Space собирает и обрабатывает спутниковые данные, анализируя информацию с космических снимков.

Планы у компании наполеоновские. Как вам, например, постройка собственного космодрома?

Впрочем, в 2021 году состоялся успешный тестовый запуск суборбитальной ракеты Nebo. А к 24 году хотят запустить и орбитальную ракету Stalker.

«Лин индастриал», S7 Space и «Космокурс»

В 2015 году компания «Лин индастриал» из Москвы анонсировала начало разработки собственной ракеты-носителя. Представлено было две модели: сверхлегкую «Таймыр» и легкую «Сибирь».

С 2016 по 2018 годы компания успешно провела огневые испытания жидкостного двигателя и системы управления. С тех пор каких либо внятных новостей о судьбе ракет не слышно. Вроде как, проблема в отсутствии финансирования.

В 2021 году на «Летней космической школе» в Сколково «Лин индастриал» представила буксир для аппаратов нано- и микро-класса. Ну а дальше разрабатывать планируется с с МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Но вообще, ещё до SR Space разработкой ракет сверхлёгкого класса уже занимались несколько компаний.

К примеру, S7 Space холдинга S7 Group планировала пуск ракет с платформы «Морской старт», но после 2014 года проект был бессрочно заморожен. Говорят, что позже к нему еще вернутся.

Планировала катать людей по суборбите компания «Космокурс», и даже собиралась создать для этого специальный корабль. Стоимость одного места на борту оценивалась в 200—250 тыс. долларов. Планировалось около 120 пусков в год!

Более того, они хотели использовать стартовую площадку на космодроме «Байконур» или же совершать пуски с частного космодрома в Нижегородской области.

В феврале 2021 компания анонсировала свои планы по разработке ракеты-носителя. Однако, уже в апреле того же года она объявила о своем закрытии. Такие дела.

Также о создании сверхлёгких ракет сообщали компании «НСТР космические системы» и «ВНХ-Энерго», совместно с петербургским «Военмехом».

RoTech

Вроде бы всё как-то не очень весело, но хочется особенно выделить небольшой российский космический стартап.

С 2020 года участники проекта — студенты МГТУ имени Баумана — разрабатывают свои ракеты-носители.

Вообще, бауманцы хотят создавать спутники для частных компаний и обеспечивать их запуск на низкую околоземную орбиту на собственных сверхлёгких ракетах.

Уже в мае 2022 года был успешно осуществлен пуск их ракеты «Мечта-ТТ-1», то есть твердотопливная.

Без сложностей, правда, не обошлось. Первый пуск должен был произойти в апреле, но он не состоялся из-за ложной команды на пуск от электроники, что привело к срабатыванию системы спасения и частичному разрушению ракеты.

Но ребята не отчаялись, извлекли ценные уроки и уже через месяц запустили новую ракету.

Это, так называемый, итеративный подход (да, Маск делает так же). В процессе могут появляться разные проблемы, но это также увеличивает скорость проектирования.

В итоге, «Мечта-ТТ-1» достигла высоты в 183 метра.

А сейчас активно ведётся разработка итоговой ракеты-носителя с использованием ЖРД на перекиси водорода. Уже спроектированы и частично изготовлены различные элементы конструкции, двигатель проходит финальные стадии испытаний.

В общем, это отличный пример молодёжной инициативы в области космических технологий в России.

Будущее

В плане частного космоса у нас — поле непаханое. Коммерческие компании способствуют конкуренции, инновациям и расширению возможностей для исследования космоса.

Но есть одно но.

Пока что такие проекты не шибко привлекательны для инвесторов, банально рынка под них у нас нет.

Инвестиции в основном поступали от энтузиастов, и практически никто не рассматривал эту сферу как перспективный бизнес.

Государство же до недавнего времени также не особо уделяло ей внимание.