Аналитик рассказал о разработке Пентагоном нового оружия массового поражения

Оружие на основе искусственного интеллекта (ИИ) создают в США, подобная технология представляет угрозу для всего мира. Такое мнение высказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU.

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«Пентагон создал группу Lima по внедрению искусственного интеллекта в вооружение, и ЦРУ тоже этим занялось», — заявил он.

Прохватилов напомнил о заявлениях компаний Google и Microsoft, которые утверждали, что галлюцинации в их разработках устранить удалось, однако это не так. Недавние новости о том, что GPT-4 стал лениться, доказывают это. Аналитик подчеркивает, что эти системы уже могут принимать собственные решения.

«Если ИИ, управляющий ракетой, начнет лениться и решит лететь обратно, то это очень опасно для всего мира», — сказал Прохватилов.

Он напомнил, что искусственный интеллект развивают несколько корпораций в США и в Китае. Последние модели, например, GPT-4 или Gemini — это генеративный интеллект, в котором применяется методика поисковой дополненной генерации, подсказывающая ИИ. Вместе они создают сложную адаптивную систему, которая «сопротивляется любым внешним воздействиям».