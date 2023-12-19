Обнаружено рентгеновское излучение от 120 изученных планетных систем

Орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила рентгеновское излучение от 120 недавно изученных планетных систем в нашей Галактике. Однако из 29 звездных систем с потенциально обитаемыми планетами рентгеновское излучение не было обнаружено. Эту информацию сообщил главный научный сотрудник ИКИ РАН академик РАН Марат Гильфанов на конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра».

Ученые изучили около 3 тыс. звезд с планетными системами по предложению академика Сюняева. Они обнаружили рентгеновское излучение от 120 из них, но ни одна из этих звездных систем не является потенциально обитаемой. Это может указывать на то, что если на этих планетах есть жизнь, то рентгеновское излучение не представляет для нее угрозы. Однако для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования.

Эти открытия свидетельствуют о возможности обсерватории «Спектр-РГ» массово получать данные о звездах и связанных с ними планетных системах. В будущем эти данные помогут планетологам более точно оценить условия на потенциально обитаемых планетах и поискать следы внеземных цивилизаций.

Космический аппарат «Спектр-РГ» разработан в НПО им. С. А. Лавочкина и создан совместно с Германией по заказу РАН. Обсерватория сканирует небо в рентгеновском диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Она достигла рабочей орбиты в конце октября 2019 года.