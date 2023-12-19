Экс-адмирал США: власти скрывают информацию об инопланетянах
Бывший контр-адмирал ВМС Соединенных Штатов Тим Галлодет подтвердил заявления экс-агент ЦРУ Дэвида Груша о том, что американские власти скрывают информацию об инопланетянах, сообщает Insider Paper.
По его словам, Землю посещали «нечеловеческие» существа «с технологиями, которые мы не понимаем, и с намерениями, о которых мы не знаем».
Как отметил эксперт, в настоящее время предпринимаются большие усилия по рассекречиванию информации об НЛО.
Ранее стало известно, что секретная структура Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на протяжении десятилетий искала упавшие на землю инопланетные объекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».