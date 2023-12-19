Экс-адмирал США: власти скрывают информацию об инопланетянах

Бывший контр-адмирал ВМС Соединенных Штатов Тим Галлодет подтвердил заявления экс-агент ЦРУ Дэвида Груша о том, что американские власти скрывают информацию об инопланетянах, сообщает Insider Paper.

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По его словам, Землю посещали «нечеловеческие» существа «с технологиями, которые мы не понимаем, и с намерениями, о которых мы не знаем».

Как отметил эксперт, в настоящее время предпринимаются большие усилия по рассекречиванию информации об НЛО.