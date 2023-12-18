В России создали роботизированный медицинский микроскоп

Учёные из Сеченовского Университета представили новый роботизированный микроскоп RoboScope, созданный в России с целью оцифровки микропрепаратов. Эта инновационная разработка обещает значительно упростить и ускорить процесс цифровизации в области медицины. Главное преимущество RoboScope — его относительная доступность по сравнению с иностранными аналогами, что делает его привлекательным решением для российского здравоохранения, подчеркнул директор Института цифровой медицины Сеченовского Университета, Георгий Лебедев.