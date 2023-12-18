В России создали роботизированный медицинский микроскоп
Учёные из Сеченовского Университета представили новый роботизированный микроскоп RoboScope, созданный в России с целью оцифровки микропрепаратов. Эта инновационная разработка обещает значительно упростить и ускорить процесс цифровизации в области медицины. Главное преимущество RoboScope — его относительная доступность по сравнению с иностранными аналогами, что делает его привлекательным решением для российского здравоохранения, подчеркнул директор Института цифровой медицины Сеченовского Университета, Георгий Лебедев.
RoboScope прошёл успешные испытания в клинических, морфологических и цифровых патологических институтах, а теперь переходит к предсерийному производству. Устройство обладает уникальной возможностью роботизированной микроскопии, позволяя врачу управлять сканером и проводить анализ микропрепаратов с использованием заранее заготовленных форм. Основной режим — сканирование, который полностью автоматизирован, обеспечивая точные цифровые копии микропрепаратов для удалённого изучения и анализа, поддерживаемого технологиями искусственного интеллекта.