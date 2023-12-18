iPhone SE подешевел в России

Представленный в 2022 году iPhone SE рекордно подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

© Lenta.ru

Как заметили авторы портала, в конце года компромиссный девайс оказался доступен за 40 тысяч рублей и дешевле. При этом на старте продаж аппарат оценивали в 50-70 тысяч рублей.

«Это современный гаджет Apple, который сохранил культовый дизайн старичков "яблочного" бренда. Когда он только появился на российском рынке, его продавали за безумные деньги», — отметили журналисты.

Смартфон вышел с 4,7-дюймовым IPS-дисплеем, процессором Apple A15 Bionic, 4 гигабайтами оперативной памяти, одинарной камерой разрешением 12 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 2018 миллиампер-часов, встроенный в кнопку Home дактилоскопический сенсор, разъем Lightning, стереодинамики. Оригинальная модель SE была представлена весной 2016 года.