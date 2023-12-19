Red Magic 9 Pro с батареей на 6500 мАч выходит на глобальном рынке

В прошлом месяце в Китае бренд Red Magic представил новый флагманский смартфон Red Magic 9 Pro. Теперь новинка дебютировала и на европейском рынке. Технических или дизайнерских различий между китайской и глобальной версиями смартфона нет.

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Особенности

Red Magic 9 Pro обладает уникальным дизайном: он плоский со всех сторон, без изогнутых краёв и выступов камеры. Гаджет оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480×1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Кроме того, панель BOE Q9+ имеет плоскую поверхность и камеру под панелью, позволяющую максимально увеличить видимую область.

Аппарат работает на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 3 в тандеме с 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256/512 ГБ встроенной памяти. Также стоит отметить систему охлаждения, включающую испарительную камеру площадью 10 182 мм² и вентилятором со скоростью 22 000 об/мин, позволяющим минимизировать тепловое регулирование во время игр. Ёмкость аккумулятора достигает 6500 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт.

На задней панели установлена тройная основная камера:

главный датчик на 50 Мп;

сверхширокоугольный датчик на 50 Мп;

макро-объектив на 2 Мп.

Фронтальная камера на 16 Мп скрыта под экраном.

Также стоит отметить наличие стерео-динамиков, 3,5 мм аудио-разъёмы, чип NFC и ИК-излучатель. Работает гаджет на базе ОС Android 14 с оболочкой Red Magic OS 9.0.

Дата начала продаж, цвета, цена

Red Magic 9 Pro будет доступен для предварительного заказа 27 декабря. Открытые продажи стартуют с 3 января 2024 года. Смартфон будет продаваться в Европе, Америке и Великобритании.

Цена: