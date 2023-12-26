Как создать резервную копию чатов в WhatsApp

WhatsApp по умолчанию создает резервные копии данных при помощи Google Drive, однако со временем, если вы активно пользуетесь мессенджером, автоматические копии могут занять немало свободного места на диске. Рассказываем о том, как создать резервные копии чатов в WhatsApp другими методами.

Как создать резервную копию чатов в WhatsApp
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Резервное копирование в память смартфона

Пожалуй, самый надежный способ создания резервной копии без Google Drive — это сохранение истории сообщений в памяти устройства. Информация сохранится либо на SD-карте (если она есть), либо на встроенном хранилище.

  • Откройте WhatsApp.
  • Перейдите в меню «Настройки» — «Чаты».
  • Выберите опцию «Резервная копия чатов».
  • Нажмите на «Копировать на «Google Диск» и выберите опцию «Никогда».
  • После этого нажмите «Создать резервную копию».

Резервное копирование через электронную почту

  • Откройте WhatsApp.
  • Перейдите в меню «Настройки» — «Чаты».
  • Затем перейдите в меню «История чатов» — «Экспорт чата».
  • Выберите, какой диалог вы хотите сохранить.
  • После этого приложение предложит вам список приложений, через которые можно отправить файл. Выберите почтовый клиент и введите адрес электронной почты, куда вы хотите отправить резервную копию.
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