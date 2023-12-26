Как создать резервную копию чатов в WhatsApp
WhatsApp по умолчанию создает резервные копии данных при помощи Google Drive, однако со временем, если вы активно пользуетесь мессенджером, автоматические копии могут занять немало свободного места на диске. Рассказываем о том, как создать резервные копии чатов в WhatsApp другими методами.
Резервное копирование в память смартфона
Пожалуй, самый надежный способ создания резервной копии без Google Drive — это сохранение истории сообщений в памяти устройства. Информация сохранится либо на SD-карте (если она есть), либо на встроенном хранилище.
- Откройте WhatsApp.
- Перейдите в меню «Настройки» — «Чаты».
- Выберите опцию «Резервная копия чатов».
- Нажмите на «Копировать на «Google Диск» и выберите опцию «Никогда».
- После этого нажмите «Создать резервную копию».
Резервное копирование через электронную почту
- Откройте WhatsApp.
- Перейдите в меню «Настройки» — «Чаты».
- Затем перейдите в меню «История чатов» — «Экспорт чата».
- Выберите, какой диалог вы хотите сохранить.
- После этого приложение предложит вам список приложений, через которые можно отправить файл. Выберите почтовый клиент и введите адрес электронной почты, куда вы хотите отправить резервную копию.
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