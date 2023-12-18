США столкнулись с лавиной выдуманных ИИ новостей

В США с помощью искусственного интеллекта (ИИ) автоматизировали создание новостей с ложной информацией о выборах, войнах и стихийных бедствиях. Как рассказала The Washington Post со ссылкой на активистов, отслеживающих дезинформацию, с мая 2023-го количество сайтов с созданными ИИ новостями подскочило более чем на тысячу процентов — с 49 до 600.

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На таких сайтах реальные новости смешивают с ИИ-новостями, вводя в заблуждение людей, которым не хватает медиаграмотности. Цели создания этих сайтов разные: от влияния на политические убеждения масс до получения прибыли за счет доходов от рекламы.

В одной из статей, созданных искусственным интеллектом, рассказывалась выдуманная история о «смерти психиатра Биньямина Нетаньяху, в которой обвинили самого премьер-министра Израиля».

Такие порталы создаются вручную или автоматически с использованием чат-ботов и языковых моделей на основе ИИ. Активисты находят контент, созданный искусственным интеллектом, путем сканирования — сканер выявляет ошибки, которые могут указывать на созданный ИИ и неотредактированный текст.

The Washington Post отмечает, что ИИ способен увеличить масштабы дезинформации по сравнению с традиционными методами распространения фейковых новостей (через операции спецслужб, троллей или желтую прессу). Этот потенциал «вызывает серьезную обеспокоенность, особенно в контексте предстоящих выборов» в США, подчеркивает газета.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и лидеры IT-индустрии ранее призвали ИИ-лаборатории прекратить обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4.

В открытом письме, подписанном Маском и соучредителем Apple Стивом Возняком, предлагалось взять полугодовую паузу в разработке передового ИИ.