Китай усиливает негласный запрет на использование iPhone

В сентябре Китай начал вводить запрет для чиновников на использование iPhone и других иностранных устройств государственных учреждениях. Как сообщает Bloomberg, теперь же запрет на использование iPhone распространился ещё на большее количество китайских агентств.

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По словам людей, знакомых с данным вопросом, государственные фирмы как минимум в восьми провинциях в течение последних двух месяцев начали давать указание своим сотрудникам использовать гаджеты местных компаний. В сентябре этого года официальные лица Китая опровергали сообщения о том, что им запрещено пользоваться iPhone в каких-либо правительственных учреждениях.

Как пишет Bloomberg, на данный момент неизвестно о масштабах запрета iPhone в Китае и о том, насколько он строго соблюдается. Тем не менее запрет представляет собой «серьёзную проблему» для Apple, а также других зарубежных технологических компаний. Правительство США назвало запрет iPhone в Китае «неуместным возмездием».