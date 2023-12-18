Для VR-шлема Oculus Quest 3 вышли Microsoft Word, Excel и PowerPoint

В мире виртуальной реальности произошло важное событие.

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Теперь пользователи VR-шлема Oculus Quest 3 могут погрузиться в работу с документами Microsoft Office прямо в виртуальном пространстве.

Эти приложения доступны в магазине Oculus Quest и способны работать в смешанной реальности, позволяя пользователям видеть окружающую среду во время работы с документами.

Поддерживаются все гарнитуры Oculus Quest, включая оригинальный шлем, Quest 2, Quest Pro и, конечно же, Quest 3.

Особенностью этих приложений является их небольшой размер — около 1.3 МБ каждое, что обеспечивает высокую производительность в шлеме и возможность быстро переключаться между приложениями.