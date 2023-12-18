В Москве представили российский смартфон «Р-ФОН»

В Москве представили смартфон Р-ФОН и операционную систему "РОСА Мобайл".

© Олег Капранов/РГ

Смартфон Р-ФОН создан на базе процессора MediaTek Helio G99. Это восьмиядерный процессор: 2 ядра Cortex-A76 и 6 ядер Cortex- A55. Работает аппарат под управлением ОС "РОСА Мобайл".

Смартфон получил 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти с возможностью расширения.

Он оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 1080*2412.

У аппарата батарея емкостью 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки 18 Вт.