Названы главные ученые года

Авторитетный журнал Nature опубликовал список выдающихся ученых 2023 года. Топ доступен на сайте издания.

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В список попали один из руководителей миссии «Чандраян-3» Калпана Калахасти, которая совершила первую в истории Индии мягкую посадку на поверхность Луны. Составители включили предпринимателя и инженера Илью Суцкевера — основателя компании OpenAI, которая создала чат-бота ChatGPT.

Также героями года назвали министра окружающей среды Бразилии Марину Сильву, которая помогла остановить вырубку лесов Амазонии, биолога Кацухико Хаяси, который смог превратить клетки самца мышей в жизнеспособные яйцеклетки, разработчика термоядерного реактора NIF Энни Критчер, главного специалиста по глобальному потеплению Программы ООН по населенным пунктам Элени Миривили, физика Джеймса Хэмлина, который обнаружил и добился отзыва с сайта Nature ошибочных статей о сверхпроводниках.

В список включили биохимика Светлану Мойсов, ответственную за разработку лекарств для снижения веса, ведущего испытания вакцины от малярии R21 Халиду Тинто, Томаса Паулза, разработавшего новую методику лечения рака мочевого пузыря.