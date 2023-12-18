Появилась новая схема мошенничества от имени сотовых операторов

В России наблюдается всплеск звонков мошенников, которые под видом представителей сотовых операторов заявляют о необходимости продлить SIM-карту и пытаются выманить персональные данные. Об этом пишет газета «Известия».

В «Лаборатории Касперского» отметили, что количество подобных звонков в октябре, по сравнению с сентябрем, выросло в три раза, а в ноябре по сравнению с сентябрем — в четыре раза.

«Схема выглядит так: человеку звонит мошенник, представляется сотрудником телеком-оператора и сообщает, что срок действия SIM-карты или договора на предоставление услуг связи заканчивается. При этом в личном кабинете информация якобы не отображается, поэтому уведомление происходит в устной форме», — рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

В случае, если преступникам удается убедить жертву передать им учетные данные от личного кабинета абонента, они настраивают переадресацию СМС на свой телефон и получают доступ как к банковским приложениям, так и к порталу Госуслуг.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что у SIM-карты нет срока действия и продлевать ее не нужно. Но с 2018 года абоненты обязаны актуализировать паспортные данные у сотового оператора. Однако никакие пароли для этого представители оператора по телефону не запрашивают.

В свою очередь в Центробанке предупредили, что при поступлении телефонного звонка от имени мобильного оператора необходимо прервать разговор и самостоятельно позвонить в службу поддержки телекома по номеру, который указан на официальном сайте.