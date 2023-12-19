Ученые: лесные пожары усилились и стали более частыми

Ученые Университета Флориды обнаружили увеличение числа лесных пожаров и их усиление на большей территории Северной Америки. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

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Команда использовала данные из федеральной базы тяжести пожаров за период с 1984 по 2020 год, чтобы количественно оценить характеристики крупных лесных пожаров, затрагивающих площадь более 200 гектаров. Кроме того, учитывался регион, площадь выгоревших земель и сезонные факторы.

Специалисты обнаружили увеличение размеров, частоты возникновения и числа крупных лесных пожаров, а также площади затронутых земель, в южной и восточной части экологического региона, называемого восточными смешанными лесами. Напротив, в северных регионах количество крупных лесных пожаров сократилось.