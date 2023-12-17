iPhone 17 Pro получит лучшую камеру в истории Apple

Apple оборудует телефотокамеру iPhone 17 Pro тетрапризмой с 10-кратным оптическим увеличением изображения. Об этом сообщает издание Wccftech.

© Газета.Ru

При этом IT-гигант из Купертино сменит поставщика оптики для камеры iPhone. Если для iPhone 15 Pro Max линзы производила компания LG Innotek, то для iPhone 17 Pro поставщиком выступит некая китайская фирма. По слухам, ею станет ICT, дочерняя компании Luxshare.

По каким причинам Apple исключила из числа партнеров LG Innotek, не сообщается. Wccftech предполагает, что это могло случиться из-за нежелания южнокорейской фирмы уступать Apple в цене или из-за проблем с качеством у компонентов LG.