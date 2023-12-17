Здание старинного отеля передвинули с помощью мыла
В Галифаксе (Канада) специалисты передвинули здание бывшего отеля с помощью 700 кусков мягкого мыла. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.
По данным газеты, отель был построен в провинции Новая Шотландия в викторианском стиле в 1826 году. Он находился в печальном состоянии и предназначался под снос.
Крупная девелоперская компания приняла решение спасти особняк и выкупила его. Специалисты предложили переместить отель на новое место и соединить с жилым домом.
Строители провели подготовительные работы, а затем с помощью двух экскаваторов и мыла отбуксировали дом на новое место, сдвинули его на 9 метров. В дальнейшем, после того, как будет готов фундамент, отель еще раз передвинут.
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