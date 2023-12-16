Маск высказался о существовании инопланетян

Основатель SpaceX, американский миллиардер Илон Маск допустил, что человечество является единственной формой жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути. Об этом он заявил на публичном мероприятии в Риме, передает РИА Новости.

Маск упомянул итальянского физика Энрико Ферми, который задавался вопросом о существовании и местонахождении инопланетян. По мнению миллиардера, сознание — это «очень редкая вещь» во Вселенной.

«Я не видел доказательств [существования] инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», — заявил он.

Люди, по его мнению, должны стать «особенным видом, если с планетой ничего не случится». Маск считает, что человечество обязано стать «межзвездным».