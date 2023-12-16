Маск высказался о существовании инопланетян

Основатель SpaceX, американский миллиардер Илон Маск допустил, что человечество является единственной формой жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути. Об этом он заявил на публичном мероприятии в Риме, передает РИА Новости.

Маск высказался о существовании инопланетян
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Маск упомянул итальянского физика Энрико Ферми, который задавался вопросом о существовании и местонахождении инопланетян. По мнению миллиардера, сознание — это «очень редкая вещь» во Вселенной.

«Я не видел доказательств [существования] инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», — заявил он.

Люди, по его мнению, должны стать «особенным видом, если с планетой ничего не случится». Маск считает, что человечество обязано стать «межзвездным».

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Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и все еще ее не покинули. По словам ученого, вероятность их визита на планету «составляет 100 процентов». При этом люди, которые их встречали, утверждает он, не заметили в них ничего необычного.

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